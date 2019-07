Das Trio des BSV Ostbevern ist erfolgreich in die EUSA Games in Lodz (Polen) gestartet. Im Auftaktmatch gegen die Uni Bordeaux gab es einen 25:22, 25:19 und 25:19-Sieg. Sophia Eggenhaus war mit 21 Angriffen die beste Punktesammlerin in Reihen der WWU Münster . Die Begegnung konnte erst im zweiten Anlauf am Samstagabend zu Ende geführt werden. Nachmittags hatte das Duell wegen eines Wasserschadens in der Halle abgebrochen werden müssen. Im Sonntagsmatch gegen die Uni Petro Moyla Black Sea National aus der Ukraine verloren die Deutschen den ersten Durchgang mit 22:25, um sich dann zu einem 25:20, 25:21, 25:19-Triumph zu steigern. Dabei heimste Vera Horstmann mit 20 Punkten die meisten erfolgreichen Angriffe ein. Am heutigen Montag um 14 Uhr geht es für Lea Dreckmann und ihre Teamkolleginnen gegen die Uni Bergen (Norwegen). Der Viertelfinaleinzug ist zum Greifen nahe.