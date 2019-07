Der BSV Ostbevern behielt gegen A-Liga-Aufsteiger SW Lienen aus dem Kreis Tecklenburg mit 3:0 (2:0) die Oberhand. „Wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Zur Pause habe ich dann siebenmal gewechselt und in der 60. Minute noch drei neue Leute gebracht. Außer dem Ersatztorhüter sind alle zum Einsatz gekommen“, so Trainer Daniel Kimmina. Carsten Esser (12.) und Michael Sanders (17.) brachten die Blau-Weißen in Führung. Tobias Kipp erhöhte in der 48. Minute mit seiner Torpremiere bei den Seniorenfußballern per Kopfball auf 3:0.