Die Laune ist prächtig bei den Volleyballerinnen der WWU Münster , die derzeit bei den EUSA Games in Lodz (Polen) von Sieg zu Sieg eilen. Nach dem glatten 3:0 (25:14, 25:9 und 25:12)-Erfolg gegen die Universität Bergen (Norwegen) am gestrigen Montag stehen die Ostbevernerinnen Lea Dreckmann , Sophia Eggenhaus, Vera Horstmann und ihre Mitspielerinnen als Erster der Gruppe B fest. Zuvor hatten sie bereits die Unis Bordeaux (3:0) und Petro Mohyla (3:1) bezwungen.

Im Viertelfinale kommt es am Mittwoch zu einem innerdeutschen Duell. „Gegen die Uni Bayreuth haben wir schon im Finale der Deutschen Meisterschaft gewonnen“, so Sophia Eggenhaus. Die Volleyballerinnen aus Süddeutschland haben sich als Zweite der Gruppe D für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Im Spitzenspiel waren sie der Uni Rijeka aus Kroatien gestern jedoch deutlich mit 0:3 unterlegen.

Am heutigen Ruhetag wird jede Spielerin ihr individuelles Programm nach Lust und Laune gestalten. „Erst wollten wir nach Warschau fahren. Nun gehen wir vielleicht in die Innenstadt von Lodz. Bis dahin sind es zu Fuß nur 20 Minuten“, berichtet Eggenhaus von den Plänen der heimischen Volleyballerinnen, die in einem riesigen Studentenwohnheim untergebracht sind. „Einige Spielerinnen werden aber auch ein Nickerchen machen oder Karten spielen. Das Weiteste, was wir bisher gegangen sind, war bis zu einem Einkaufszentrum hier in der Nähe.“

Aber auch zwischen den Wettkämpfen kommt der Spaß bei den Sportlerinnen aus Münster nicht zu kurz. Als während des ersten Matches gegen die Uni Bordeaux eine längere Pause eintrat, unterhielten sie das Publikum und die Gegnerinnen mit einer Tanzeinlage. „Heute Morgen haben wir Lach-Yoga gemacht“, erzählt die BSV-Spielerin. „Außerdem hat Trainer Nils Kaufmann das Lied ‚Theo, wir fahren nach Lodz‘ umgedichtet. Jetzt kommt jede der Spielerinnen darin vor. Wenn wir irgendwas gewinnen, und sei es nur der Fairness-Preis, werden wir es singen.“