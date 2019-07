Patrick Altefrohne ist zufrieden mit dem Auftritt auf dem Nürburgring. Zwar landete der Telgter beim sechsten Rennen innerhalb des German Cycling Cups nach 4:02,18 Stunden lediglich auf Platz 26, aber das kam für ihn aufgrund der 3000 Höhenmeter auf der 150-Kilometer-Distanz wenig überraschend. „Ich bin eher ein sprintstarker Fahrer.“ Beim Klettern tut er sich schwerer. So musste der 28-Jährige in der fünften Runde am elf Minuten langen Anstieg an der Hohen Acht abreißen lassen, als 25 Mann ernst machten.

Viel wichtiger war für ihn, dass Teamkollege Moritz Stähle vom „Leezeteam by tinteistbesser.de“ als Fünftplatzierter auf der Nordschleife die Führung in der Gesamtwertung zurückeroberte. Altefrohne selbst verbesserte sich in der Gesamtwertung ebenfalls, von Rang vier auf drei. Allerdings liegt das Feld an der Spitze dicht beieinander. Sein Team, in dem fast ausschließlich Radsportler aus dem Münsterland fahren, hatte das Gelbe Trikot nach den ersten beiden Rennen schon einmal in Besitz.

„Wir haben weiterhin zwei Optionen. Unsere Ausgangsposition ist super. Die wollen wir auf jeden Fall ausnutzen“, sagt der Friesen-Sportler zu den Plänen seiner Mannschaft für die verbleibenden vier Rennen in Dresden, in Hannover, in Freiburg, wo drei Etappen an einem Wochenende gefahren werden, und zum Abschluss am 3. Oktober (Sonntag) in Münster. Alte­frohnes Vorteil: So lange Anstiege wie auf dem Nürburgring sind beim Rest des German Cycling Cups nicht mehr zu erwarten.

René Fürstenberg vom TV Friesen wurde 243. nach 6:00,46 Stunden. Sein Teamkollege Geiko Richter landete in 6:17,24 Stunden auf dem 254. Rang. Für beide war der hügelige und lange Kurs eine große Herausforderung, die sie gut gemeistert haben.