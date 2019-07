Einfach nur Spaß am Fußball beim Feriencamp der SG Telgte

„Wir sind hier nicht in der Schule. Ein einfaches ‚Moin‘ reicht“, betont Tobias Schmeing , einer der acht Trainer des Fußballferiencamps im Telgter Takko-Stadion. Überall rennen Kinder herum. Viele der kleinen Kicker waren schon öfter bei dem alljährlichen Camp. So auch Sophie: „Ich freue mich, dass ich mal wieder Fußball spiele.“ Und auch Lennard freut sich auf die fünf Tage Fußballspaß mit seinen Freunden. Eltern fotografieren ihre Kinder in den Trikots. „Wo ist meine Flasche?“, ruft Frederik.

Eine lange Schlange bildet sich am ersten Tag vor der Anmeldung. Die acht Trainer der „Erlebniswelt Fußball“ verteilen Flaschen. Als alle fertig sind und ihre Trikots in rot, grün oder schwarz mit dem eigenen Namen übergezogen haben, geht es zur Einteilung. Es gibt insgesamt acht Gruppen, die nach Altersstufen aufgeteilt sind. Die vier jüngsten davon sind auf einem Platz und die weiteren vier auf einem anderen. Die jüngsten Fußballer sind fünf und die Altersgrenze liegt bei 13 Jahren.

97 Kinder beim Fußball-Feriencamp in Telgte 1/17 97 Kinder treffen sich in dieser Woche bei der SG Telgte zum Fußball-Feriencamp. Foto: Ix

Die Camp-Tage bis zum Freitagnachmittag werden immer um halb zehn starten und um halb vier enden. Und auf die kleinen Kicker kommt einiges zu. Am Vormittag treten sie zu drei Trainingseinheiten von 45 Minuten an.

Daran schließt sich das Mittagessen. Am Nachmittag warten auf sie verschiedene Spielformen und Turniere.

Die Trainer der „Erlebniswelt Fußball“ kümmern sich um die Übungseinheiten. Bei weiteren organisatorischen Punkten helfen Mitglieder der SG Telgte , Sabrina Konrad und Frank Leifeld, als Ansprechpartner. Sie helfen bei Fragen der Trainer, bei der Vorbereitung des Mittagessens und bei den Trinkpausen.

„Wir bekommen viel Unterstützung von der SG“, sagt Tobias Schmeing. Auch er ist nicht zum ersten Mal als Übungsleiter dabei. „Es sind hier immer viele Kinder und auch mehr Mädchen als in anderen Camps“, betont er. In diesem Jahr nehmen 97 Kinder in Telgte teil, darunter befinden sich 15 Mädchen.

Natürlich sind für das Fußball-Feriencamp auch einige Regeln wichtig. Wie zum Beispiel, dass die Kinder das Gelände des Takko-Stadions nicht verlassen dürfen und auch der faire Umgang miteinander ist von Bedeutung.

Am wichtigsten ist aber natürlich, dass die kleinen Fußballer eine tolle Woche haben. „Der Spaß am Fußball und generell am Sport steht im Vordergrund“, sagt Tobias Schmeing.