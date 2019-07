In Mittenwald ist Martina Boscher am Wochenende zum zweiten Mal Deutsche Freiluft-Meisterin der Feldbogenschützen geworden. Mit 291 Ringen verwies sie Carolin Landesfeind auf Platz zwei, die erst kürzlich von den Compound-Sportlerinnen zu den Blankbogenschützinnen hinübergewechselt ist. „Da wollte ich natürlich nicht gegen eine Anfängerin verlieren“, schmunzelt die 55-Jährige, die vor gut drei Jahren von Ostbevern nach Westbevern-Vadrup gezogen ist.

Ihr nächstes Ziel sind nun die Europameisterschaften im slowenischen Mokrice. Anfang Oktober möchte die amtierende Team-Weltmeisterin und WM-Fünfte im Einzel ihrer Titelsammlung nach Möglichkeit weiteres Edelmetall hinzufügen. „Ziel ist sowohl eine Einzel- als auch eine Mannschaftsmedaille. Ich will in den Pools oben mit dabei sein“, sagt Boscher, die als pädagogische Mitarbeiterin am Laurentianum in Warendorf beschäftigt ist.

Trainingslager in Altenkirchen und Gößwallenstein (bei Nürnberg) dienen als Vorbereitung auf den nächsten Saisonhöhepunkt. Die Schwedin Lina Björklund und eine italienische Spitzenathletin sieht sie als größte Rivalinnen im Kampf um EM-Gold an.

Ein Zufall brachte Boscher vor 17 Jahren zum Bogenschießen. Ihre Joggingstrecke führte sie im Rheinland vorbei am Trainingsgelände der Nachfolger von Robin Hood. Sie schaute nicht nur zu, sondern entschloss sich, selbst zum Bogen zu greifen. Knapp zwei Jahrzehnte später ist daraus eine erfolgreiche Sportkarriere geworden.

Neben viel Training mit Pfeil und Bogen, in erster Linie bei den Bogenschützen Münster in Gelmer, tut sie auch was für ihre Fitness. So hat sich Boscher in diesem Frühjahr beim Lauftreff des TV Friesen angemeldet. Neben einer guten Konzentrationsfähigkeit und viel Präzision spielt schließlich auch der konditionelle Aspekt keine unwesentliche Rolle.

„Die Europameisterschaft in Slowenien findet eher auf flacherem Gelände, einem Golfplatz, statt. Aber die Höhenunterschiede sind bei den Feldbogenschützen das Besondere“, so die Vadruperin. „Das macht es interessanter als andere Sparten der Bogenschützen.“

2020 steht wieder eine Weltmeisterschaft an, diesmal voraussichtlich in den USA. Und auch die nächsten World Games sind ein erstrebenswertes Ziel für die zielsichere Schützin, die in ihrer Freizeit auch gerne mal zum Wildwasserpaddeln geht.