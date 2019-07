Ihre Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen hat die Damen-Fußballmannschaft des SV Ems Westbevern . Unter der Leitung von Jürgen Roreger und Carsten Henrichmann trotzen sie dreimal wöchentlich der Hitze. Im Fokus stehen werden die Testspiele bei der SG Lengerich (11. August) und in Lette (18. August).

Beim TSV Ostenfelde steht am 1. September das erste Meisterschaftsspiel der Kreisliga A an. Bei DJK BW Greven muss Ems am 3. September in der 1. Runde im Kreispokal antreten.

23 Fußballerinnen umfasst der Kader des Teams. Dazu gehören auch Annika Fiege , die von Westfalia Kinderhaus zum SV Ems gewechselt ist, und Spielerinnen, die aus der eigenen U 19 in den Damenbereich gewechselt sind. Das Aufgebot könnte sich personell noch erhöhen, da Akteurinnen von außerhalb Interesse signalisiert haben, deren Mannschaft aufgelöst wurde.