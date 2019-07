Am spielfreien Dienstag waren sie extra früh aufgestanden, um die Spielzeit 9 Uhr zu simulieren, zu der sie tags drauf hellwach zum Volleyballspielen sein wollten. „Frühaktivierung“ nennt das Trainer Nils Kaufmann. Und es hat funktioniert. Mit einem 3:1 (25:11, 25:16, 16:25 und 25:17)-Erfolg im innerdeutschen Duell gegen die Uni Bayreuth wiederholten die Studentinnen der Uni Münster nicht nur den Endspielerfolg von den Deutschen Meisterschaften 2018 gegen den gleichen Gegner, sondern qualifizierten sich vor allem für das Halbfinale der EUSA Games 2019 in Lodz.

Dort geht es am heutigen Donnerstag, wieder um 9 Uhr, gegen die Uni Istanbul . „Wir freuen uns auf das Semifinale gegen die starken Türkinnen, deren Zuspielerin schon den Unterschied ausmachen kann. Wir fühlen uns wohl in der Underdog-Rolle“, sagt die Ostbevernerin Vera Horstmann , der aufgrund ihrer gefährlichen Angriffsbälle eine tragende Rolle im Münsteraner Team zukommt. „Wir sind komplett ohne Erwartungen hierher gereist und stehen nun im Halbfinale. Alles, was jetzt noch kommt, ist die Kirsche auf der Sahne.“

Das zweite Semifinale bestreiten drei Stunden später die Unis Bologna (Italien/3:1 gegen Poitiers) und Rijeka (Kroatien/3:1 gegen Bordeaux). Aus dem Kreis dieser vier Teams wird der neue EUSA Games-Gewinner ermittelt. Das Endspiel steigt am Freitag um 15.30 Uhr. Zuvor ist das Match um die Bronzemedaille terminiert.

Im Duell mit Bayreuth brachte es BSV-Spielerin Sophia Eggenhaus auf 13 erfolgreiche Angriffe, Horstmann verwertete zwölf Bälle punktbringend, und sogar Zuspielerin Lea Dreckmann trug sich einmal in die Scorerliste ein. „Vom Kopf her war es ein hartes Stück Arbeit, weil wir wussten, wir haben sie schon einmal geschlagen. Es war eine gute Teamleistung. Wir haben viel gewechselt, so dass jede gespielt hat“, freute sich Horstmann über den erfolgreichen Auftritt.