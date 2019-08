Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse, Abmeldung der zweiten Vertretung, die bisher in der Kreisklasse spielte, und nun auch noch ohne Jugendmannschaft, für die es nicht mehr genügend Aktive gibt: Der Aderlass beim Schachklub Ostbevern/ Westbevern 70 hält an.

Dies alles führt dazu, dass in der neuen Saison 2019/20 nur noch ein Aufgebot am Spielbetrieb teilnimmt. „Wir wollen in der Bezirksklasse oben mitspielen. Entscheidend wird sein, welche Spieler uns an jedem Spieltag zur Verfügung stehen“, sagt Teammitglied Horst Höggemann . Zu Sebastian Sandmann, Rainer Stepa, Thoms Berning, Michael König, Matthias Weskamp, Joachim Teriete, Robby Hofmann und Höggemann, die wohl die Stammbesetzung bilden werden, gesellen sich noch weitere neun Spieler hinzu. „Von einem Selbstläufer kann keine Rede sein. Es wird vermutlich zahlreiche enge Partien geben“, ist sich Höggemann sicher, der zudem auch Kassenwart im Verein ist.

Ostbevern/Westbevern 70 startet am 14. September bei Schach Nienberge IV in die neue Umgebung. Die weiteren Gegner heißen SG Nordkirchen, Eintracht Coesfeld, SK Münster VII, Zug um Zug Everswinkel, SF Telgte III , SF Drensteinfurt, SF Beelen III und ASV Senden.

Der Schachabend findet nun immer dienstags statt mittwochs ab 18 Uhr in der Verbundschule in Ostbevern statt. „Aufgrund der zuletzt zahlenmäßig schwachen Beteiligung am Mittwoch haben wir uns zur Verlegung entschlossen und hoffen, dass die Resonanz besser wird.“ Interessierte Jugendliche und Erwachsene, die in den Schachsport hineinschnuppern möchten, sind willkommen.