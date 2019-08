Die favorisierten Volleyballerinnen der Uni Istanbul haben sich als eine Nummer zu groß für die Studentinnen der WWU Münster erwiesen. Mit 17:25, 19:21 und 21:25 unterlagen die Ostbevernerinnen Lea Dreckmann, Sophia Eggenhaus, Vera Horstmann und ihre Mitspielerinnen am gestrigen Donnerstag im Halbfinale der EUSA Games in Lodz (Polen) dem Aufgebot vom Bosporus. Nun geht es für die Zweit- und Drittliga-Spielerinnen aus dem Münsterland am heutigen Freitag um Bronze. Im Spiel um Platz drei stehen sie um 10 Uhr der Uni Rijeka aus Kroatien gegenüber, die der Uni Bologna im zweiten Semifinale mit 1:3 unterlegen war. Zudem wird heute auch ein Fair-Play-Award vergeben.