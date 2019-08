Die Tage bis zum Sassenberger Triathlon am 4. August werden jetzt runtergezählt. Exakt 1301 Teilnehmer haben sich für die verschiedenen Distanzen und Wettbewerbe angemeldet. Eine Zahl, die vergleichbar ist mit denen der vergangenen Jahre. Besonders schnell vergeben waren die 90 Startplätze für die Mitteldistanz.

Für das Veranstalterteam um Wettkampfleiterin Nicole Möllers und den Sportlichen Leiter Dirk Knappheide laufen jetzt die letzten Vorbereitungen, damit am Sonntagmorgen alles bereit ist für die Triathleten. Viele der Teilnehmer sind bereits am Feldmarksee dabei gewesen. Wie zum Beispiel Jann-Paul Jakisch vom WSU-Tri-Team, der auf der Volksdistanz mit zu den Favoriten zählt. Die Chancen stehen nicht schlecht: Mit Jonas Müller (Leverkusen) fehlt der Sieger des vergangenen Jahres. Auch vom ASC Ahlen nehmen wieder traditionell viele Triathleten am Wettkampf teil.

Auf der Volksdistanz startet am Sonntag zudem Alexander Nordhoff. Der erfolgreiche Radrennfahrer aus Beckum hat in diesem Jahr schon seine ersten Gehversuche im Triathlon unternommen und will nun in Sassenberg richtig aufs Tempo drücken. Einen neuen Männer-Sieger wird es auch definitiv auf der Mitteldistanz geben. Alexander Siegmund aus Hamburg ist diesmal nicht am Start. Sein Teamkollege Julian Stürznickel, 2018 Zweiter, hat für die Volksdistanz gemeldet.

Dafür will Rebecca Reckemeier aus Hameln ihren Sieg aus dem letzten Jahr wiederholen. Sie bekommt es dabei mit Birke Thielen aus Köln zu tun, die vor zwei Jahren die Premiere der Mitteldistanz in Sassenberg gewann.

Zu den Favoriten beim Münsterland-Grand-Prix muss Andreas Niedrig gezählt werden. Der Routinier aus Recklinghausen führte vor einem Jahr lange das Rennen der Mitteldistanz an. Beim Grand-Prix dürfte ihm die kürzere Laufstrecke entgegenkommen.

Nachmeldungen werden am Samstag vor dem Wettkampf von 16 bis 18 Uhr oder am Wettkampftag ab 7 Uhr bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start angenommen. Zahlreiche Ordner sorgen entlang der Strecken für einen reibungslosen Ablauf, um die Sicherheit zu gewährleisten.