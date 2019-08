Es hat nicht ganz gereicht zur Bronzemedaille für die drei Ostbeverner Volleyballerinnen in Reihen der WWU Münster . Im Spiel um Platz drei bei den EUSA Games in Lodz unterlagen sie der Uni Rijeka (Kroatien) nach einem spannenden Match mit 2:3 nach Tie-break. Beim 15:25, 26:24, 17:25, 25:20 und 11:15 wechselten sich die Satzgewinne regelmäßig ab. „Das hat mega Spaß gemacht. Ein Match auf richtig hohem Niveau. Das war genau das Spiel, das man sich zum Ende einer solchen Meisterschaft wünscht“, bilanzierte Sophia Eggenhaus (4.v.l., untere Reihe). „Wir waren super mutig, aber unsere Annahmefehler haben vielleicht den Unterschied ausgemacht.“ Insgesamt zeigten sich Lea Dreckmann (2.v.l., mittlere Reihe), Vera Horstmann (2.v.r., untere Reihe) und ihre Mitspielerinnen sehr zufrieden mit ihrem Ausflug nach Polen: „Das war schon cool und zudem super organisiert. Wir werden mutig in die Saison gehen. Ich habe gemerkt, dass ich clever spielen kann und nicht immer die Brechstange brauche“, so Eggenhaus nach sechs Auftritten gegen die internationale Konkurrenz.