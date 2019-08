Klopp-Fan aus Westbevern will mit dem BSV Ostbevern zurück in die A-Liga

Ostbevern/Westbevern -

Viele Jahre hat Daniel Kimmina für den SV Ems Westbevern gespielt. In diesem Sommer hat er den Verein gewechselt und steht nun an der Seitenlinie des Nachbarclubs BSV Ostbevern. Mittelfristig möchte der Klopp-Fan die Blau-Weißen zurück in die Kreisliga A führen.