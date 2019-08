In acht Altersklassen wird um Pokalehren bei der Fußball-Jugendsportwoche des SV Ems Westbevern um den „Volksbank-Cup“ gespielt. Die 38. Auflage wird in zwei Abschnitten, vom 26. bis 29. August sowie vom 6. bis 8. September, auf der Sportanlage des SV Ems in Vadrup ausgetragen. Dadurch können sich die älteren Jahrgänge bereits Spielpraxis für die bevorstehende Qualifikationsrunde im Kreispokalwettbewerb holen und sich alle Teams von den A-Junioren bis hin zu den Minikickern für die neue Saison 2019/20 einspielen, die am 14./15. September beginnt.

Für die traditionsreiche Jugendsportwoche, die von Jugendleiter Berni Niemann organisiert wird, liegen bereits die ersten Zusagen vor. Für das Turnier der D-Junioren, das am 26. August (Montag) den Auftakt bildet, haben der SC Falke Saerbeck, die SG Telgte , der TSV Handorf, BSV Ostbevern , DJK RW Milte und Ems Westbevern für das Teilnehmerfeld gemeldet. Bei den A- Jugend-Teams, die am 29, August (Donnerstag) an der Reihe sind, starten der SuS Ennigerloh, SC Preußen Lengerich, TSV Handorf, SG Telgte, BW Aasee und der BSV Ostbevern.

Für das U 9-Turnier am 7. September (Samstag) interessieren sich die SG Telgte, der VfL Wolbeck, TuS Hiltrup, Borussia Münster, BSV Ostbevern und Gastgeber Ems Westbevern. Bei den verschiedenen Wettbewerben rücken die Derbys zwischen den Teams aus Telgte, Ostbevern und Westbevern in den Blickpunkt. Spannend sind natürlich auch Begegnungen gegen Mannschaften, auf die man in der Punktspielrunde nicht trifft. Weitere Anmeldungen nimmt der SV Ems bis zum 5. August entgegen.

Folgende Turniere werden ausgespielt: D-Jugend am 26. August, C-Jugend am 27. August, B-Jugend am 28. August, A-Jugend am 29. August, U 7-Jugend am 6. September, U 9-Jugend am 7. September, U 10-Jugend am 7. September und U 8-Jugend am 8. September.

Die Wettbewerbe der A- bis C-Junioren werden mit 11er-Mannschaften auf dem Großfeld ausgetragen. Bei der D-Jugend laufen 9er-Teams auf. Die U 7- bis U 10-Vertretungen spielen als 7er-Aufgebote auf Kleinfeld.