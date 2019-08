Eine engagierte Vorstellung und ein sehenswerter Treffer durch Michael Licher reichten nicht aus, um für eine Überraschung im Kreispokal zu sorgen. Und so musste sich A-Kreisligist Ems Westbevern schon in der ersten Runde aus diesem Wettbewerb verabschieden. Die 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster brachte für Trainer Andrea Balderi aber dennoch einige positive Erkenntnisse. Seine Mannschaft bot läuferisch und kämpferisch eine gute Leistung. Und die vier guten Tormöglichkeiten, die es im ersten Abschnitt gab, dürften den Coach ebenfalls zufrieden gestimmt haben.

„Meine Mannschaft hat alles gegeben und damit für ein unterhaltsames Pokalspiel gesorgt. Wir haben gezeigt, dass wir einem Bezirksligisten über weite Strecken Paroli bieten können. Schade, dass unsere Bemühungen nur mit dem Ehrentreffer belohnt wurden“, so der Emser Übungsleiter. Das Tor erzielte Michael Licher (90.) mit einem Schuss in die untere rechte Ecke.

Licher traf in der 29. Minute nur die Querlatte des Borussen-Gehäuses und hatte kur zuvor noch eine Kopfballchance. Adrian König (32.) scheiterte am Münsteraner Schlussmann und der stark aufspielende Valentin Essing verpasste die Führung mit einem Flachschuss, der knapp neben dem Pfosten ging. „Wir hätten uns nicht über einen Rückstand zur Pause beklagen können. Ems hat konzentriert in der Abwehr gespielt und uns durch schnelles Umschaltspiel wiederholt in Verlegenheit gebracht“, lobte Gäste-Coach Yannick Bauer.

Die Münsteraner waren mit Neuzugang Hannes John aus Westbevern angetreten und erzielten durch Samír Betet (40.) die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung, wobei Ems-Keeper Ralf Bergmann beim Herauslaufen zögerte und dann keine Abwehrchance mehr hatte. Nach dem Seitenwechsel setzten sich spielerische Vorteile der Borussia durch.

Ems: Bergmann – Stegemann (60. Tewes), Kötter, P. Nosthoff, N. Engbering (46. T. Leifker) – K. Leifker, T. Dierkes, Licher, D. Schlunz (65. Weiß) – König, Essing (60. Wewelkamp).

Tore: 0:1 Betet (40.), 0:2 Schug (75.), 0:3 Gauchan (80.), 1:3 Licher (90.).