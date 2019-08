Im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison kassierte Bezirksligist SG Telgte beim 3:4 (1:4) gegen den A-Ligisten Westfalia Kinderhaus II die dritte Niederlage. Trotzdem zeigt sich Coach Mario Zohlen zufrieden mit der Testspielphase der Emsstädter: „Das kann man nicht immer an den Ergebnissen festmachen. Die Gruppendynamik ist gut. Die Youngster haben sich nahtlos eingefügt und sind Alternativen für die Saison.“ Gegen die Reserve aus Kinderhaus unterliefen der SG vor dem Seitenwechsel allerdings zu viele Fehler. Andreas Schulte (15.), Ismail Beckers (29.), Jan Knemeyer (32.) und Jan Hölscher (39.) brachten die Gäste bei einem Gegentreffer von Kevin Wolf zum zwischenzeitlichen 1:1 (22.) mit 4:1 in Führung. „Kompliment an die Mannschaft für die Leistung der zweiten Halbzeit“, so Zohlen. „Da haben wir den Gegner gut beschäftigt.“ Der eingewechselte Marc Droste (50.) und Konstantin Schoof (81.) verkürzten auf 3:4. Martin Röös, der die Latte traf, hatte den Ausgleich für die Telgter auf dem Fuß. Im Pokalmatch am Mittwoch um 19.30 Uhr bei A-Liga-Aufsteiger SG Selm wird der Mittelfeldspieler allerdings fehlen, da er sich in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte abholte.