Die Kinder sollen glücklich nach Hause gehen – und müde

Auch ein kleines Jubiläum darf gefeiert werden. „Wir sind zum fünften Mal in Ostbevern. Eigentlich müssten wir am Freitag eine Party machen“, scherzt Steffen Kölnberger von der „Erlebniswelt Fußball“, der Leiter der Sparkassen-Fußballferien im Beverstadion. Zwingend nötig ist das nicht. Die Kinder haben bei der fünftägigen Ferienaktion des BSV ganz sicher schon genug Action.

Seit Montag und noch bis Freitag stehen vormittags für die Jungen und Mädchen – nach dem Alter in Gruppen aufgeteilt – verschiedene Übungen wie Dribbeln und Passen auf dem Programm. „Am Nachmittag wird gespielt“, sagt Kölnberger. „Der Spaß steht im Vordergrund, das ist das Wichtigste.“ Ein fünfköpfiges Team der „Erlebniswelt Fußball“, allesamt vom Deutschen Fußball-Bund lizenzierte Trainer, betreuen die 67 Kinder zwischen fünf und 13 Jahren aus Ostbevern und den Nachbarorten. Das sind etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr. „Die Zahl schwankt immer ein bisschen. In Ostbevern ist es optimal. Es sind nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Kinder“, so Kölnberger. Er lobt: „Der Umgang untereinander klappt hier sehr gut. Das kennen wir leider auch anders.“

Fußballferien des BSV Ostbevern 1/26 Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Sparkassen-Fußballferien des BSV Ostbevern mit der „Erlebniswelt Fußball“ im Beverstadion Foto: Aumüller

Die Ferienaktion dauert an allen Tagen von 9.30 bis 15.30 Uhr. In den Pausen bekommen die Jungen und Mädchen Getränke und Obst. Um das Mittagessen, organisiert vom BSV, kümmern sich Gastronom Ibo Tugrul und sein Team.

Einer der Jungen kann gar nicht genug bekommen vom Dauerkicken. „Er war schon in der vergangenen Woche in Telgte“, schmunzelt Kölnberger. „Es sind auch Kinder dabei, die mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut haben.“ Das sei überhaupt kein Problem. „Hauptsache, sie bewegen sich draußen, treiben Sport und haben Spaß. Keiner muss nach den fünf Tagen einen perfekten Flugball spielen.“

Der Leiter der Ferienaktion lächelt: „Am Freitag sollen alle Kinder glücklich nach Hause gehen – und hoffentlich auch müde.“ In diesem Fall allerdings wird es etwas schwierig mit der Feier zum Fünfjährigen.