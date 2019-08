Wenn man an einem Mittwochabend so weit fährt, dann soll sich die Tour auch lohnen. Schon allein deshalb wollen die Telgter Bezirksliga-Fußballer in der ersten Pokal-Runde gewinnen. „Und wir wollen uns Selbstvertrauen für Sonntag holen“, betont Trainer Mario Zohlen . Dann startet seine Truppe beim SV Wilmsberg in die Saison.

In den Kreisligen ist noch zwei Wochen länger Pause. Die SG Selm aus dem ehemaligen Kreis Lüdinghausen ist gerade in die A-Liga zurückgekehrt – als Meister der Kreisliga B3 mit nur einer Niederlage. „Viel kann ich über die Selmer nicht sagen. Sie sollen einen kompletten Umbruch hinter sich haben“, so Zohlen vor der Fahrt ins südliche Münsterland.

Der Gäste-Kader ist knapp, nur 13 Feldspieler stehen zur Verfügung. Am Sonntag sieht es wieder besser aus. Dann ist auch Martin Röös dabei, der heute im Pokalmatch in Selm die Sperre nach einer Gelb-Roten Karte absitzt. Das Spiel wird am Mittwoch um 19.30 Uhr in Selm angepfiffen.