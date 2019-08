Elfer-Krimi: BSV Ostbevern jubelt gegen FC Münster 05 im Halbdunkel

Auf dem ersten Rasenplatz im Beverstadion gibt es kein Flutlicht. Gegen halb zehn wurde es am Dienstagabend schon kritisch mit dem Licht. Zum Glück werden die Spiele im Kreispokal in dieser Saison bei Gleichstand sofort im Elfmeterschießen entschieden, ohne Verlängerung. Um 21.35 Uhr durften die Fußballer des BSV Ostbevern im Halbdunkel jubeln. Mit 9:8 (2:2, 0:0) hatte der B-Kreisligist den A-Ligisten FC Münster 05 aus dem Wettbewerb geworfen. 18 Schützen traten an, bis die Lotterie vom Punkt entschieden war. BSV-Keeper Tobias Jürgens parierte am Ende gegen Lukas Schlatt. Der 05-Ersatztorwart war erst in der Schlussphase eingewechselt worden.

In der zweiten Runde erwarten die Blau-Weißen den Landesligisten Westfalia Kinderhaus. Das Match wird zwischen dem 20. und 29. August ausgetragen, der genaue Termin ist noch offen.

Fußball: BSV Ostbevern gewinnt gegen FC Münster 05 1/56 In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals gewinnt der BSV Ostbevern gegen den FC Münster 05 mit 9:8 nach Elfmeterschießen. Foto: Ralf Aumüller

In der regulären Spielzeit waren die Gastgeber zwei Mal in Führung gegangen. Fünf Minuten nachdem Jürgens einen Strafstoß abgewehrt hatte (50.), verwandelte Michael Sanders einen Elfmeter nach Foul an Carsten Esser zum 1:0. Beim 1:1 (80.) profitierte Münster 05 von einem zu kurzen Rückpass von Niels Ritter, der später den letzten Elfer für den BSV versenkte. Mit dem 2:1 von Esser in der 89. Minute schien alles gelaufen zu sein, doch die Gäste durften wieder ausgleichen.

Als der Sieg feststand, flippte Daniel Kimmina keineswegs aus. Der neue BSV-Trainer notierte seelenruhig den letzten Schützen. „Man weiß ja nie, wofür man das noch mal braucht“, grinste er. „Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft, aber es ist ja noch Vorbereitung“, analysierte Kimmina. „Nach dem 1:0 haben wir uns zu tief fallen lassen und zu viele lange Bälle zugelassen. Beim 2:2 haben wir gepennt.“

BSV: Jürgens – Büst, Droste, Lührmann, Knoblich (71. Ritter) – Badura, Cramer, Alali (63, Kipp), Leinkenjost (46. Dawud), Sanders – Esser. Tore: 1:0 Sanders (55./FE), 1:1 Mette (80.), 2:1 Esser (89.), 2:2 Ludorf (90.). Elfmeterschießen: 1:0 Droste, Mette verschießt, Dawud verschießt, Rotthove verschießt, 2:0 Sanders, 2:1 Krause, 3:1 Esser, 3:2 Tannert, Badura verschießt, 3:3 Löffler, 4:3 Lührmann, 4:4 Maus, 5:4 Kipp, 5:5 Kurtenbach, 6:5 Büst, 6:6 Ludorf, 7:6 Ritter, Schlatt verschießt. Bes. Vorkommnis: Jürgens (BSV) hält Foulelfmeter von Maus (50.).