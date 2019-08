Patrick Altefrohne hat den Sprung zurück in die Elite-Klasse geschafft, die höchste Klasse bei den Amateuren. Bis zum Ende der Saison will der Telgter seinen Platz in dieser Gruppe halten, um im kommenden Jahr gleich bei den Besten durchstarten zu dürfen. Dafür sammelte er zuletzt wichtige Punkte mit dem achten Platz in Offenbach über 65 Kilometer und mit Rang 16 in Mehlingen bei Kaiserslautern über 95 Kilometer.

Am kommenden Sonntag fährt Altefrohne das Skoda Velorace in Dresden, die viertletzte Station im German Cycling Cup. In dieser Serie für ambitionierte Amateurfahrer steht er in der Einzelwertung auf dem dritten Platz. Erster ist Moritz Stähle, sein Kollege vom Team „Leeze by Tinte ist besser.de“ aus Münster. In Dresden geht es über 100 Kilometer durch die Innenstadt, unter anderem an der Frauenkirche vorbei. Altefrohne startet als Vorjahressieger.