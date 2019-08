Etwas windig soll es werden am kommenden Samstag, ansonsten aber weitgehend trocken mit angenehmen Temperaturen um die 24 Grad. Das sind keine schlechten Voraussetzungen für den 15. Volksbank-Bever-Lauf. „Gutes Laufwetter“, findet Matthias Bröker aus dem Organisationsteam des BSV Ostbevern .

Auch deshalb setzen die Veranstalter um Lauftreffleiter Dominik Brune darauf, dass sich noch einige Läufer spontan zu einem Start über fünf (15.30 Uhr) oder zehn Kilometer (17.30 Uhr), für den Walking-Kurs (15.30 Uhr) oder für den Halbmarathon (17 Uhr) entscheiden. Die Frist für die Online-Anmeldungen ist abgelaufen. Nachmeldungen sind noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start mit einem Aufschlag von zwei Euro möglich.

Gut 300 Sportler haben sich bereits einen Startplatz reserviert. „Damit liegen wir noch im Rahmen“, sagt Bröker. Gut 500 Finisher waren es bei der 14. Auflage im Vorjahr.

Vor allem für den Schülerlauf über zwei Kilometer (14.45 Uhr) für die Jahrgänge 2005 bis 2012 erhoffen sich die BSV-Verantwortlichen noch einige Nachzügler. Den neuen üppigen Wanderpokal gewinnt die Schule, die in diesem Lauf die meisten Teilnehmer stellt – prozentual an der jeweiligen Schülerzahl gemessen. Für die Schulen zahlen sich möglichst viele Starts in barer Münze aus: Die zwei Euro Gebühr pro Kind werden an den jeweiligen Förderverein weitergegeben. Ein Sponsor legt noch zwei Euro oben drauf. „Die Kinder können sich auch kurz vor dem Lauf ohne Extragebühr anmelden“, betont Bröker.

Der Bever-Lauf über zehn Kilometer ist der Auftakt der Volksbank-Cup-Laufserie im Kreis Warendorf. Die weiteren Stationen sind Einen (23. August), Telgte (14. September) und Everswinkel (7. Dezember). Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.laufcup-warendorf.de. Anmeldungen für die Cup-Serie sind noch bis zum Lauf in Einen möglich.