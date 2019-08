Eine kommt noch dazu: Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart vermeldet Frauen-Landesligist SG Telgte den vierten Neuzugang. Judith van Oepen hat zuletzt beim Bezirksligisten VfL Wolbeck und davor bei Blau-Weiß Aasee Fußball gespielt. Die SG hat sich bereits prominent verstärkt mit Sarah Fipke (vom Westfalenligisten BSV Ostbevern), Ina Plagge und Franziska Rüter (beide vom ehemaligen Regionalligisten Warendorfer SU).

„Sie hatte auch andere Angebote. Wir sind froh, dass sie sich jetzt für uns entschieden hat“, freut sich SG-Trainer Sebastian Wende über die Zusage von van Oepen. Die 26-Jährige kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr auf der rechten Seite und in der Zentrale spielen. „Sie macht einen guten Eindruck, menschlich passt sie hervorragend in unsere Truppe“, lobt Wende. „Und sie hat bereits gezeigt, dass sie uns auch fußballerisch weiterbringen kann.“

Im Vorbereitungsspiel am Mittwochabend bei Fortuna Seppenrade steuerte van Oepen einen Treffer bei. Die SG-Frauen gewannen beim ersatzgeschwächten Bezirksligisten mit 6:0 (2:0). Weil der VfL Wolbeck abgesagt hatte, waren die Seppenraderinnen eingesprungen. Die Telgter Tore erzielten neben van Oepen Sandra Brambrink (2), Rüter (2) und Plagge.

„Es war ein sehr einseitiges Spiel, mit dem ich einverstanden bin“, bilanzierte Wende. „Wenn wir schnell und über außen gespielt haben, waren wir sofort gefährlich. Wir haben den Ball gut laufen lassen und hinten nichts zugelassen.“

Am morgigen Samstag (15 Uhr) erwarten die SG-Damen in einem weiteren Testmatch den Bezirksligisten Teuto Riesenbeck.