Wenn ihre Mannschaft zum Saisonauftakt auf einen besonders starken Gegner trifft, reagieren die Trainer unterschiedlich. Der eine stöhnt, dass es schlimmer nicht hätte kommen können. Der andere freut sich, dass nichts Besseres hätte passieren können, schließlich habe sein Team nichts zu verlieren. Marc Schwanemeier dagegen sieht es ganz praktisch. „Dann haben wir diesen Gegner wenigstens schon mal hinter uns“, kommentiert der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets nüchtern den Spielplan.

Der Neuling in der 2. Regionalliga (Staffel 2) startet am 14. September (Samstag) in der Zweifachhalle am Telgter Schulzentrum gegen die Accent Baskets Salzkotten. Damit trifft der Aufsteiger direkt auf einen Absteiger aus der 1. Regionalliga. Wie die Rollen verteilt sind, ist für Schwanemeier keine Frage. „Salzkotten ist der absolute Favorit in dieser Liga“, sagt der Coach. „Die Mannschaft wurde noch einmal verstärkt und will unbedingt wieder hoch.“

Duell der Oberliga-Meister

Anders sind die Kräfteverhältnisse am zweiten Spieltag. Am 21. September gastiert die Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck beim BC Soest, einem weiteren Aufsteiger. Damit stehen sich die Meister der Oberliga-Staffeln 3 und 4 gegenüber.

Die Heimspiele der Baskets beginnen eine halbe Stunde später als bisher, also nicht mehr um 19 Uhr, sondern erst um 19.30 Uhr. „Das hat vor allem organisatorische Gründe“, erklärt Schwanemeier. „Wir wollen, dass der zeitliche Abstand zum Spiel unserer zweiten Mannschaft größer wird. Dann können wir uns länger und in ruhigerer Atmosphäre einspielen.“

Test in Ibbenbüren

Am vergangenen Montag hat die SG ihre letzte Trainingspause vor dem Saisonstart beendet. Die heiße Phase werde aber noch nicht eingeläutet, so der Trainer. „Zumindest noch nicht direkt, weil noch einige Spieler im Urlaub sind.“ Am heutigen Freitag (19 Uhr) bestreitet das Team ein Testspiel bei den „bringiton Ballers“ Ibbenbüren, der ersten Mannschaft des TV Ibbenbüren. Die spielt in der 1. Regionalliga. „Das ist ein ganz anderes Kaliber und ein guter Test für uns, um zu sehen, wo wir Defizite haben“, sagt Schwanemeier. Mit neun, eventuell mit zehn Spielern kann er planen.