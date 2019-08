Erinnerung ist noch ganz frisch – SG Telgte startet beim SV Wilmsberg

Die SG Telgte hat den Klassenerhalt als Viertletzter der Fußball-Bezirksliga nur geschafft, weil Germania Horstmar seine Mannschaft zurückgezogen hatte. Mit einem starken Auftritt und einem 4:0-Sieg am letzten Spieltag Ende Mai gegen den SV Wilmsberg verhinderte der Aufsteiger den direkten Abstieg. Ausgerechnet in Wilmsberg startet die Truppe von Mario Zohlen und seines neuen Co-Trainers Marius Schulz nun in die Spielzeit 2019/20. Das Saisonziel ergibt sich fast von selbst: Es zählt nur der Klassenerhalt.

Erfahrene Stammkräfte sind gegangen, fast nur junge Spieler dazugekommen. Kann die SG die Abgänge auffangen?

Mit Philip Schange, Vitali Neumann, Michael Averweg, Thilo Hampel und Jannik Witte haben gestandene Männer den Verein verlassen. Waldemar Klemke, einziger Neuzugang von außerhalb, bringt höherklassige Erfahrung mit. „Er hat sich sofort integriert und hat schon eine Chefrolle“, sagt Zohlen über den Mittelfeldspieler. Von den Nachwuchskräften haben Johannes Wegener, Moritz Koch und Arbnor Jashari nur einen Teil der Vorbereitung mitgemacht. Marc Droste, der noch in der A-Jugend kicken darf, „macht sich sehr gut“, so der Coach. Er betont: „Es gibt eine neue Gruppendynamik, darauf setzen wir.“ Das Problem am ersten Spieltag: Sechs Akteure fehlen, darunter sind neben Jan Plagge und Tristan Zellner vier Stürmer: Josef Maffenbeier, Nils Möllers, Fahri Malaj und Julian Keller.

Fehlt nach den Niederlagen zuletzt im Testspiel bei A-Kreisligist Westfalia Kinderhaus II und im Kreispokal beim A-Ligisten SG Selm der nötige Rückenwind?

„Der letzte Eindruck ist nicht so gut, die Ergebnisse trüben die ansonsten gute Vorbereitung ein bisschen ein“, sagt Zohlen. Das Gesamtbild findet er aber stimmig. „Insgesamt bin ich gut zufrieden. Da steht eine echte Truppe auf dem Platz.“

Erst in Wilmsberg, dann gegen SV Burgsteinfurt und beim VfL Wolbeck: Droht bei diesem schwierigen Programm ein Fehlstart?

„Ich hatte mir einen schweren Auftakt gewünscht, aber dass es gleich drei dicke Bretter sind, ist schon hart“, gesteht Zohlen. „Da müssen wir jetzt durch.“ Den SV Wilmsberg zählt er zur „erweiterten Spitzengruppe“. Ganz oben sieht er Burgsteinfurt und den SC Greven 09. Wilmsberg sei „ein Top-Gegner“. Zohlen sagt: „Das ist eine gestandene Bezirksliga-Truppe, die mit jungen Leuten verstärkt wurde.“ Und da gibt es ja noch die frische Erinnerung an die 0:4-Klatsche in Telgte. Zohlen befürchtet: „Das Spiel wird in den Köpfen der Wilmsberger arbeiten. Unterschätzen werden sie uns ganz sicher nicht.“