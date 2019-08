In zwei Wochen starten die Fußballerinnen des BSV Ostbevern in die Saison. Am 25. August ist der Westfalenligist zunächst beim VfL Billerbeck gefordert. Die Zeit drängt, eigentlich müsste jetzt schon die heiße Phase der Vorbereitung laufen. Auf dem Übungsplatz im Beverstadion herrscht derzeit aber Ruhe – und bei Trainer Daniel Stratmann Frust.

Nach der Partie gegen Iserlohn musste Ostbevern auch das für den morgigen Sonntag geplante Testmatch beim BSV Heeren absagen. Schlimmer noch: In dieser Woche mussten Stratmann und Co-Trainerin Verena Seiling sogar das Training ausfallen lassen – eine ungewöhnliche Maßnahme bei einem Verein aus der vierthöchsten deutschen Klasse.

Der Grund für diesen drastischen Schritt: Die Personalnot ist zu groß. „Das ist nicht schön, aber es hat keinen Sinn, sich mit fünf oder sechs Spielerinnen da hinzustellen“, stöhnt Stratmann. Einige sind verletzt, einige krank, andere im Urlaub. „Ich mache niemandem einen Vorwurf, aber das ist alles andere als optimal. Besonders taktisch haben wir bislang nicht viel machen können.“

Den Spielerinnen, die da und fit sind, haben die Coaches ein individuelles Trainingsprogramm auferlegt. In der nächsten Woche sind ab Montag wieder drei Einheiten und am 18. August (Sonntag) ein Testspiel gegen den SC Gremmendorf geplant. „Zum Saisonstart werden wir mit Sicherheit eine Mannschaft stehen haben, aber wir müssen die Vorbereitung bis Ende September ziehen“, sagt Daniel Stratmann.