Beim 15. Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern am heutigen Samstag wird die 10. Volksbank-Lauf-Cup-Serie im Kreis Warendorf eingeläutet. Die weiteren Stationen über jeweils zehn Kilometer sind Einen (23. August), Telgte (14. September) und Everswinkel (7. Dezember). Als Top-Favoriten auf den Gesamtsieg gelten Vorjahres-Triumphator Jonas Barwinski (21) aus Ahlen und der vorherige Serien-Gewinner Philipp Kaldewei (38) aus Stromberg.

Das direkte Duell rund ums Beverstadion fällt aus. Beide Top-Athleten machen Urlaub. Sie wandern zufällig zeitgleich, aber in unterschiedlichen Bergregionen in Österreich. „Das ist ein bisschen ärgerlich, denn in Ostbevern kann man gute Zeiten laufen“, sagt Kaldewei.

Weil man drei der vier Cup-Läufe absolviert haben muss, um in die Wertung zu kommen, haben Barwinski und Kaldewei noch alle Chancen. Beide wollen in Einen, Telgte und Everswinkel starten. „Ich will die Serie gewinnen“, sagt Barwinski. Kaldewei ist vorsichtiger: „Ich möchte in die Top drei kommen.“