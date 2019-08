Weil einige Spielerinnen noch im Urlaub sind, lief das Training beim BSV Ostbevern zuletzt auf Sparflamme. „Ab der nächsten Woche wird es wieder intensiver“, kündigt Trainer Dominik Münch an.

Am 1. September (Sonntag) nehmen die BSV-Frauen an einem Vorbereitungsturnier des USC Münster II in der Halle Berg Fidel teil. Am 6. September (Freitag, 20 Uhr, Beverhalle) erwarten sie im WVV-Pokal den künftigen Zweitliga-Konkurrenten Skurios Volleys Borken. In die Meisterschaft der 2. Liga Nord startet der Aufsteiger am 15. September (Sonntag) daheim gegen den SV Bad Laer.

Zuvor präsentiert sich die Mannschaft am 22. August (Donnerstag) beim Sommersandkasten in Ostbevern. Dafür steht dem Zweitligisten am frühen Abend auf dem Kirchplatz die Bühne zur Verfügung. Außerdem ist die Volleyball-Abteilung bei der Ferienaktion mit einem Stand vertreten.