„Angesichts des personellen Engpasses bin ich mit der Vorstellung meiner Mannschaft recht zufrieden. Wir haben gegen einen spielstarken Gegner nur mit 0:1 verloren, hatten auch selbst gute Möglichkeiten zu einem Treffer“, erklärte Trainer Andrea Balderi nach dem Testspiel des SV Ems Westbevern am Sonntag gegen den klassengleichen SV Bösensell, der in der vorigen Saison Rang zwei in der Kreisliga A2 belegte.

Bitter für Ems, dass nach einem eigenen Freistoß, der zu kurz gespielt wurde, Bösensell in Ballbesitz kam und nach einem Konter durch Florian Bußmann das Tor des Tages erzielte (48.). Oliver Hollmann (54.) und Lars Wewelkamp (61.) hatten die besten Chancen für die Westbeverner zum Ausgleich. „Ein Remis war für uns drin“, bilanzierte Balderi. „Wir müssen in einigen Situationen aber entschlossener agieren.“