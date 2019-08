Telgte -

Mit einer Niederlage startete die SG Telgte in die Bezirksliga-Saison. Nach 50 Minuten lagen die Gäste beim SV Wilmsberg mit 1:3 hinten, hatten danach aber immer noch genügend Chancen zumindest auf ein Unentschieden. Sie scheiterten an diesem Nachmittag an ihrer Abschlussschwäche.