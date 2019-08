Amazonen aus Ostbevern und Westbevern ohne Druck zum Titelgewinn

Die heimischen Pferdesportlerinnen haben bei den Westfalenmeisterschaften richtig abgeräumt. Neben Ilka Boening aus Westbevern (siehe oben stehender Bericht) durften sich auch Laura Stuhldreier vom RFV Ostbevern und Linn Zepke vom RFV Gustav Rau Westbevern über wertvolle Titel freuen.

In den zurückliegenden drei Jahren hatte Stuhldreier bei den Ponys jeweils auf dem Podium gestanden. Nun gelang ihr bei den Großpferden mit Diabolo Nymphenburg gleich der ganz große Coup. Nach 76,292 Prozentpunkten in der Kür wuchs der Vorsprung zur Konkurrenz auf stattliche vier Punkte.

„Ich bin ohne Erwartungen hingefahren und habe mir keinen Druck gemacht. Wir waren zuvor ja kaum in Westfalen gestartet“, erzählt die 17-jährige Schülerin von ihrem Erfolgsrezept. „Am ersten Tag lief‘s dann richtig gut. Ich lag mit zwei Prozent vorne und hab‘ gemerkt: Es ist möglich, aufs Treppchen zu kommen. In der Kür haben wir erstmals eine neue Galopptour geritten. Mein Pferd war super gelaunt und hat toll mitgemacht. Ich war am Grinsen und habe die Musik mitgesummt.“

Impressionen der Westfälischen Meisterschaften Dressur und Springen 1/28 Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Vivien Borgmann landete mit Rimband und 194,60 Prozentpunkten auf Platz elf. Bei den Pony-Reitern wurde die Amazone vom RFV Ostbevern mit Kachunga Siebte in der Dressur. Für Vereinskollege Maurice Borgmann sprang im Springchampionat der Ponys mit Keep Smiling der gleiche Rang heraus. Nina Verina Braun (RFV Ostbevern) schloss mit Solitaire als Achte bei den Jungen Dressurreitern ab.

Die 14-jährige Linn Zepke lag mit ihrem Pony Betty Boo, mit dem sie auch beim Bundesnachwuchschampionat in Warendorf schon als Zweitplatzierte erfolgreich war, beim Vielseitigkeitswettbewerb in Rhynern nach der Dressur auf Rang drei. Im Springparcours blieb das Duo fehlerfrei und fügte seinem Ergebnis im Gelände lediglich 0,4 Zeitfehler hinzu. Das langte, um mit 42,40 Punkten Katharina Schütte vom ZRFV Kamen mit Cappuccino auf den zweiten Platz zu verweisen.

Kuriosum am Rande: Gleich nach dem Zieldurchlauf musste Zepke mit Betty Boo zur Dopingkontrolle, wo vom Pony eine Blutprobe gezogen wurde. Vom 20. bis 22. September wird die Westbevernerin wohl bei den Deutschen Meisterschaften der Pony-Reiter in Preußisch Ströhen starten.