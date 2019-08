Alexander Rottmann feiert grandiosen Dreifachsieg

Alexander Rottmann sorgte schnell für klare Verhältnisse: Der Reiter vom RV Vornholz legte mit Amity 63,10 Sekunden zum Auftakt der Siegerrunde vor und holte sich damit die goldene Schleife beim abschließenden M-Springen beim Turnier des RFV Ostenfelde-Beelen.

Und um den Erfolg komplett zu machen, brachte er seine beiden anderen Pferde Cornetti und Cadeau noch auf die Ränge zwei und drei. Die Russin Anastasiya Kirnarskaya (RFV Riesenbeck) mit Idel Rose und Hubertus Große Lümern ( Vornholz ) mit Cataro fehlten drei Sekunden, um Rottmann den Sieg noch streitig machen zu können. Sie reihten sich auf den Rängen vier und fünf ein.

Damit war das Sommerturnier auf dem Hof Holböke schon fast gelaufen. Nur die Dressurreiter ermittelten nebenan auf dem Viereck noch den letzten Sieger in der S-Dressur. Diese Schleife ging an Claire-Louise Averkorn vom RFV Appelhülsen, die als letzte Starterin mit Condio Tatjana Stoff (RFV Lützow Selm-Bork-Olfen) und Coronelli noch von der Spitze verdrängte. Dieses Paar hatte am Sonntagmorgen die erste Dressurprüfung der Klasse S gewonnen, eine Qualifikation für den Amateur-Cup.

Bei der S-Dressur am Nachmittag wurde Catrin Kramer (RV Albersloh) mit Ruby Star Sechste vor Michaela Jordan (RFV Ahlen) mit Livius. Die Warendorferin Anna-Katharina Müller beendete den Wettbewerb mit Andy Ray auf den neunten Rang.

In einer M-Dressur am Samstag belegte Lara Louisa Braun vom RV Ostbevern mit Buby le Beau den dritten Platz. Ei n Mannschaftsspringen der Klasse A* gewannen für den RVO in Ostenfelde Manfred Nosthoff mit Piuro, Ullrich Langer mit Ramzes, Stefan Cappenberg mit Cool as ice und Günter Erk mit Ligato.