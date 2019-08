RFV Gustav Rau Westbevern rückt RV Ostbevern auf die Pelle

Vor dem Finale des Sparkassen-Dressurpokals schalten die Mannschaften auf Kuschelmodus und rücken an der Spitze ganz eng zusammen. Bei der dritten Wertungsprüfung holte sich Titelverteidiger RFV Gustav Rau Westbevern den Tagessieg und verbesserte sich auf Rang zwei in der Gesamtwertung hinter dem RV Ostbevern, dem Platz vier beim Turnier des RFV Ostenfelde-Beelen reichte, um als Spitzenreiter in die finale Prüfung beim eigenen Turnier (23. bis 25. August) zu gehen. Dazwischen reihten sich im Tagesergebnis die Mannschaften des RFV Vornholz und RFV Warendorf auf den Rängen zwei und drei ein.

Dass es auch diesmal wieder eine spannende Entscheidung wird, deutete sich schon nach den ersten Paaren an. Maya Westhus legte in der L-Dressur mit Trense mit der Wertnote 7,6 vor, Anika Cappenberg für Ostbevern und Lucia Burlage für Westbevern (jeweils WN 7,4) zogen nach. Und immer mit dabei war auch der RFV Warendorf, für den Anna-Lena Hahn und später in der Dressur mit Kandare Sina Marie Groneberg hoch punkteten.

Reiten, Turnier des RFV Ostenfelde-Beelen 2019 1/32 Reiten: Turnier des RFV Ostenfelde-Beelen 2019 Foto: R. Penno

Die Entscheidung um den Tagessieg brachte das letzte Starterpaar: Mit der Wertnote 8,0 machte Kristina Kremeyer mit Feine Piccolina den Sieg für den RFV Gustav Rau Westbevern perfekt. Rang zwei teilten sich der RFV Vornholz und Warendorf, mit nur einem Zehntel Rückstand folgte der RV Ostbevern vor dem RV Oelde.

In der Gesamtwertung führt Ostbevern mit nun 136 Punkten vor Westbevern (134), Warendorf (132), Vornholz (131) und Oelde (120). „Toll, dass es am Ende so spannend ist“, freut sich die Dressurbeauftragte des KRV Warendorf, Andrea Leinker, auf das Turnier in Ostbevern. Dort will der RFV Gustav Rau die Chance nutzen, um zum dritten Mal in Folge den Dressurpokal zu holen. „Wir greifen immer an“, sagte die Westbeverner Mannschaftsführerin Mareike Schulze Topphoff in Ostenfelde. „Und wir freuen uns auf den tollen Rahmen in Ostbevern.“