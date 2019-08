Beim Skoda Velorace in Dresden wurde nicht gebummelt. In der ersten der fünf Runden über jeweils gut 20 Kilometer kam die Spitzengruppe auf einen Schnitt von rund 48 km/h. Am Ende der 103 Kilometer durch die sächsische Metropole hatte Patrick Altefrohne einen Schnitt von 44,6 km/h auf dem Tacho. „Da wurde schon richtig Rad gefahren“, sagte der Telgter. Er wurde in diesem schnellen Rennen Vierter. Moritz Stähle , sein Kollege vom Leeze-Team aus Münster, landete auf Rang sechs.

„Wir sehen die Ergebnisse mit gemischten Gefühlen. Es lief nicht so wie erhofft. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Altefrohne. In der Einzelwertung des German Cycling Cup (GCC) ist Stähle Erster und Altefrohne Zweiter. Das Leeze-Team hielt mit Platz drei in Dresden die Führung in der Mannschaftswertung. Der Vorsprung ist aber geschmolzen.

15 Minuten allein

Nach einem Sturz in der Anfangsphase des Rennens sind vier Leeze-Fahrer aus- oder zurückgefallen – und fehlten am Ende bei dem Versuch, Stähle noch nach ganz vorne zu bringen. Altefrohne kämpfte 15 Minuten lang allein an der Spitze, wurde gegen Ende der vierten Runde aber wieder einkassiert. „Zum Schluss können wir uns mit den Plätzen vier und sechs noch glücklich schätzen“, so Altefrohne. Die nächste GCC-Station ist am 8. September Hannover. In den letzten drei Rennen fährt das Leeze-Team für Kapitän Moritz Stähle.

Sprint über 200 Meter

Altefrohne startet am nächsten Samstag in Rülzheim in der Pfalz bei einem Abend-Kriterium über gut 60 Kilometer und am Sonntag bei einem Sprint-Wettbewerb im K.o.-System über 200 Meter mit Showcharakter. Dann folgt das Hauptrennen in Rülzheim, ein Kriterium über 75 Kilometer.