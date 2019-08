Für die Fahrsportler des RFV Gustav Rau Westbevern verliefen die jüngsten Turniere in Herne, Ostenfelde und Extertal erfolgreich. Tim Schäferhoff und Michael Gausepohl unterstrichen ihre gute Form zuletzt in Herne.

Schäferhoff erreichte mit Paul und Null Null Sieben in der Zweispänner-Ponyklasse M Platz eins in der Dressur, Rang vier im Gelände und Platz eins in der Kombiwertung. Gausepohl belegte mit Dark Devil und Dark Shadow in diesem Ponywettbewerb Platz eins im Hindernisfahren, Rang zwei im Gelände und Platz vier in der Kombiwertung.

Norbert Kemner (Pferde-Einspänner Klasse E) landete beim WBO-Turnier der FSG Westfalen in Ostenfelde jeweils auf dem ersten Platz im Hindernisfahren, im Gelände und in der kombinierten Wertung. Waltraud Möller (Pferde-Zweispänner Klasse E) gelang ein vierter Platz im Hindernisfahren. André Schulze Hobbeling startete beim Turnier in Extertal. Mit Brusso und Bella (Pony-Zweispänner Klasse A) erreichte er Platz drei in der Dressur, Rang zwei im Gelände und den vierten Platz in der Kombiwertung.

Die nächsten Prüfungen folgen für die Fahrsportler bei den Turnieren in Ostenfelde (17./18. August), Altenberge (24./25. August) und Gronau (7./8. September), die jeweils als Wertungen für den Münsterländer Mannschaftscup gelten. Tim Schäferhoff nimmt vom 6. bis 8. September an der NRW-Meisterschaft in Simmerath-Eicherscheid im Rheinland teil. Die Generalprobe ist das Turnier in Altenberge.