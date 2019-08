Mehr als 230 Teams ermittelten in Finnland in verschiedenen Altersklassen die Weltmeister im Maxi-Basketball. Bei den 15. Weltmeisterschaften der Seniorenbasketballer in Espoo standen auch zwei Telgter Spieler auf dem Feld: Volker Gerstner mit der Mannschaft Ü 55 B und Jörg Schulte mit dem Team Ü 60 A. Diese Vertretung wurde Vize-Weltmeister.

Die deutsche Auswahl um Gerstner verpasste das Weiterkommen. Nach dem Sieg gegen Brasilien (54:45) verlor sie in der Vorrunde gegen Finnland B (36:44) und Italien B (38:44). In den Platzierungsspielen sprang kein Erfolg mehr heraus. Gegen Chile gab es ein 44:92, das bedeutete am Ende Rang 14 von 19 Mannschaften.

Fast optimal lief es für Schulte und das Team 60+ A, das von seiner langen Bank profitierte. Die Deutschen mussten in dem Feld mit 28 Mannschaften sieben Spiele in neun Tagen absolvieren. Mit den Siegen gegen Tschechien (75:34), Italien (64:38) und Finnland (55:47) landete die Truppe auf dem ersten Gruppenplatz. Im Achtelfinale gewann sie gegen Uruguay mit 84:30 und im Viertelfinale gegen das deutsche B-Team mit 75:47. Im Halbfinale warteten erneut die Finnen. Nach fast durchgehender Führung setzte sich das Team um die Altinternationalen Michael Pappert, Rainer Greunke und John Dronsella hauchdünn mit 54:52 durch.

Im Finale war die favorisierte USA am Ende zu stark. Gegen die körperlich überlegenen Männer aus dem Mutterland des Basketballs spielten Schulte und seine Kollegen lange auf Augenhöhe mit. Vier Minuten vor dem Ende schien eine Überraschung noch möglich zu sein. Doch zwei Drei-Punkte-Würfe der Amerikaner aus Schnellangriffen beendeten die Titelambitionen der Deutschen. Sie verloren das Endspiel mit 56:65.

Die Routiniers haben sich fest vorgenommen, im nächsten Jahr an den Europameisterschaften in Spanien teilzunehmen. Der Austragungsort ist Malaga.