Mit Patricia Knappe und Kimberly Schiele verzeichnen die Fußballerinnen des SV Ems Westbevern zwei Neuzugänge für die Saison 2019/20. Beide kommen von Grün-Weiß Gelmer, dessen Team sich aufgelöst hat. „Patricia und Kimberly sind auf verschiedenen Positionen einsetzbar“, freut sich Trainer Jürgen Roreger.

Ob es noch ein weiteres Vorbereitungsspiel gibt, ist offen. Die für den 18. August geplante Testpartie beim SV Lette fällt aus. Da Ems am ersten Spieltag frei hat, steht am 1. September beim TSV Ostenfelde das erste Meisterschaftsspiel der Kreisliga A auf dem Plan. Eine Woche später kommt SW Havixbeck nach Vadrup.

Die weiteren Gegner sind Warendorfer SU II, Westfalia Kinderhaus, Borussia Münster, SC Münster 08, SC Füchtorf, DJK SV Mauritz, FC Nordkirchen und die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern. Bei der DJK BW Greven treten die Westbevernerinnen am 3. September in der ersten Kreispokal-Runde an.