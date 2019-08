Die Frauen der SG Telgte nehmen an einem Turnier von GW Amelsbüren teil. Am heutigen Freitag trifft der Landesligist um 18 Uhr auf den VfL Senden (Bezirksliga) und um 19 Uhr auf den TuS Wadersloh (ebenfalls Bezirksliga). Eine Partie dauert 45 Minuten. Der Gruppensieger kickt am Sonntag um 17 Uhr im Finale gegen Westfalenligist Wacker Mecklenbeck, der Zweite um 15 Uhr gegen Gastgeber Amelsbüren und der Dritte um 13 Uhr gegen den VfL Wolbeck.

„Uns fehlen viele Spielerinnen, wir bekommen Unterstützung aus der zweiten Mannschaft“, sagt SG-Trainer Sebastian Wende. „Am Sonntag ist die Personalsituation besser.“ An beiden Tagen fehlt Sandra Brambrink. Sie hat sich in einem Testspiel der SG-Reserve den Zeh angebrochen und fällt rund drei Wochen aus.