Nachdem die Frauen des BSV Ostbevern wegen akuter Personalprobleme eine Woche komplett pausiert hatten, standen sie in den vergangenen Tagen wieder auf dem Übungsplatz. Der Westfalenligist absolviert am Sonntag (15 Uhr, Beverstadion) gegen den Landesligisten SC Gremmendorf sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart. Zwölf Spielerinnen stehen Daniel Stratmann zur Verfügung. „Wir müssen langsam in den Rhythmus kommen“, weiß der BSV-Coach. „Nächste Woche sieht es personell deutlich besser aus.“