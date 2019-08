Der BSV Ostbevern bestreitet am Sonntag seinen letzten Test der Sommervorbereitung. Der B-Kreisligist gastiert um 15 Uhr beim A-Ligisten TSV Handorf. „Das ist schon ein echter Gradmesser“, betont Trainer Daniel Kimmina . Er plant, noch einmal 17 oder 18 Spieler einzusetzen.

Der BSV-Kader wurde zunächst auf 22 Akteure verkleinert. Erst einmal in die zweite Mannschaft gehen Christian Horstmann, Robin Lehmkuhl, Kevin Wittkamp und Roman Middrup. In die Meisterschaft startet der BSV am 25. August (Sonntag) gegen die SG Sendenhorst II. Anstoß ist erst um 16.30 Uhr.