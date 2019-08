Ems Westbevern testet am Sonntag (15 Uhr, Vadrup) gegen den TuS Ascheberg. Ems-Trainer Andrea Balderi freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club. „Am Ende soll aber ein Sieg auf unserer Seite stehen. Die Fitness stimmt, spielerisch müssen wir noch zulegen“, sagt der Coach vor dem Abschluss der Testspielphase. Am 25. August (Sonntag, 15 Uhr) startet Westbevern beim SC DJK Everswinkel in die Saison der Kreisliga A1. Ascheberg spielt in der Parallelstaffel. Balderi kann wieder auf Thilo Dierkes, Michael Licher, Steffen Kötter und Daniel Schlunz zurückgreifen.