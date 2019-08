Die Telgte-Wolbeck Baskets erwarten in einem Vorbereitungsmatch am heutigen Samstag in Telgte (16 Uhr, Zweifachhalle) den letztjährigen Oberliga-Konkurrenten Westfalia Kinderhaus . „Einige fehlen wegen ihres Urlaubs, wir sind nur acht Spieler“, sagt Marc Schwanemeier, der Coach des Aufsteigers in die 2. Regionalliga.

„Trotzdem ist der Test wichtig, vor allem für die neuen Leute, damit wir Spielpraxis im fünf gegen fünf sammeln und in den Rhythmus kommen.“ Jan Dammann, Simon König und Max Trindeitmar fallen aus, dafür ist diesmal Neuzugang Beat Weichsler dabei.