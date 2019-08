Die kleine Besetzung ist kurzfristig noch kleiner geworden. Mit nur noch sieben Spielern gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets am Samstag das Testspiel gegen Oberligist Westfalia Kinderhaus . Die wenigen Wechselmöglichkeiten erklären teilweise, dass der Aufsteiger in die 2. Regionalliga mit dem ungewöhnlichen Ergebnis von nur 50:41 (30:22) siegte.

„Die, die da waren, haben ordentlich Spielpraxis bekommen. Das ist wichtig“, erklärte SG-Coach Marc Schwanemeier und dachte dabei vor allem an die Neuzugänge Felix Blome und Beat Weichsler. „Wir haben eine ordentliche Defense gespielt, an der Offense müssen wir weiter arbeiten.“ Am kommenden Wochenende nehmen die Baskets an einem Turnier in Ibbenbüren teil.