Tiefschlag in der 84. Minute – SG Telgte verliert gegen SV Burgsteinfurt

Als Sportredakteur macht man sich zehn Minuten vor Schluss eines Fußballspiels schon mal Gedanken über den Bericht. Bei der SG Telgte war das am Sonntag gar nicht schwer: Der Außenseiter kämpft gegen den SV Burgsteinfurt aufopferungsvoll, spielt gut mit und knöpft dem großen Favoriten mit 0:0 einen Punkt ab – ein Zähler fürs Selbstbewusstsein. So in etwa. Schreibt sich ganz leicht. Dann kam die 84. Minute, der Gast schoss auf dem Kunstrasen doch noch ein Tor – und das Gerüst des Artikels war eingestürzt.

Ungleich härter als für den Berichterstatter fühlte sich die fiese Niederlage für die Bezirksliga-Kicker der SG an. „Schmerzhaft, sehr schmerzhaft“, waren die ersten Worte von Trainer Mario Zohlen . „Das war ein vermeidbares Tor, und dann auch noch zu diesem Zeitpunkt.“ Nach einer Hereingabe machte sich in der entscheidenden Szene eigentlich keiner mehr Sorgen, doch der Ball flog nicht übers Tor, sondern auf die Latte und von dort zurück ins Feld. SG-Keeper Max Wulfert machte keine gute Figur. Philipp Brüggemeyer stand richtig und sagte danke. Das war’s.

Fußball: SG Telgte gegen SV Burgsteinfurt 1/25 Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Foto: Ralf Aumüller

Ansonsten waren die Telgter dem Vizemeister der Vorsaison ein unangenehmer Gegner. Alle arbeiteten unermüdlich und diszipliniert, und sie behielten auch kühlen Kopf, wenn Burgsteinfurt mal den Druck erhöhte. Die größte Torchance in der ersten Halbzeit hatte sogar die SG, doch Nachwuchsmann Johannes Wegener scheiterte frei am Torwart (31.). Im zweiten Durchgang waren die Gäste gefährlicher. Zwei Schrecksekunden mussten die Hausherren überstehen. Sie hielten die Null – bis zur 84. Minute.

„Für die Jungs tut es mir leid. Die Leistung war schon letzte Woche in Wilmsberg gut, aber heute haben wir noch einen draufgelegt“, sagte Zohlen. „Das ist doof, dass wir zwei Mal gegen vermeintliche Topfavoriten gut spielen und dann mit null Punkten da rausgehen.“ Natürlich ist das viel ärgerlicher als wenn sich der Redakteur wieder neu sortieren muss.

SG: Wulfert – Hartmann, Gronover, Plagge, Kleinherne – Röös, Klemke, Wegener (87. Schwienheer), Schoof (76. Malaj), Tewes (67. Blawatt) – Droste (61. Maffenbeier). Tor: 0:1 Brüggemeyer (84.).