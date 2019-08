Die Fußballer des BSV Ostbevern haben auch ihr letztes Testmatch vor dem Saisonstart gegen einen A-Kreisligisten nicht verloren. Der B-Ligist spielte am Sonntag 2:2 (1:1) beim TSV Handorf. Michael Sanders traf nach einem Foul an Steffen Cramer per Elfmeter zum 1:0 (22.) und Cramer selbst mit einem Sonntagsschuss zum 2:2 (73.).

„Das war unterm Strich in Ordnung. Handorf war taktisch reifer und uns überlegen, deshalb war es auch noch einmal eine sehr gute Laufeinheit für uns“, bilanzierte BSV-Trainer Daniel Kimmina.