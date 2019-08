Das Fazit von Sebastian Wende nach dem Sparkassen-Cup von Grün-Weiß Amelsbüren war deutlich. „Das Turnier hätten wir uns schenken können“, stöhnte der Trainer der SG-Frauen. Die ersatzgeschwächten Telgterinnen blieben sieglos und belegten den vierten Platz unter sechs Mannschaften.

In der Vorrunde am Freitagabend spielten sie gegen zwei Bezirksligisten unentschieden – 1:1 ge-gen den VfL Senden (Tor von Alexandra Füchtenbusch) und 0:0 gegen den TuS Wadersloh. „Das war beide Male Not gegen Elend – zwei nette Laufeinheiten“, bilanzierte Wende. Das Spiel um Platz drei verloren die SG-Frauen am Sonntag gegen Landesliga-Konkurrent GW Amelsbüren nach einer „unfassbar schlechten ersten Halbzeit“ (Wende) mit 1:5 (0:4). Den Ehrentreffer erzielte wieder Füchtenbusch. Bitter: Jennifer Joswowitz und Judith van Oepen haben sich verletzt. Wie schwer, ist offen.