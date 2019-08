Mehr als der verpasste Sieg im Testspiel gegen den TuS Ascheberg fällt die Verletzung des Westbeverner Goalgetters und Kapitäns Adrian König ins Gewicht. „Adrian wird uns vermutlich über einen längeren Zeitraum fehlen“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi nach dem 2:2 (2:0) im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart. Bei einem Schuss war König weggerutscht und verletzte sich am Knöchel. Kai Leifker zeigte ungeahnte Torjägerqualitäten und traf in der ersten Halbzeit doppelt für den SV Ems. In der Schlussviertelstunde erzielte Ascheberg noch das 1:2 (76.) und den 2:2-Ausgleich (90.).