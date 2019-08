Titel bleibt in der Familie: Sandra Schulze-Temming-Hanhoff wird Kreismeisterin

Sandra Schulze-Temming-Hanhoff folgt auf Aloys Schulze-Temming-Hanhoff: Die Kreismeisterschaft im Fahrsport der Einspänner bleibt in der Familie. Die Fahrerin des RFV Gustav Rau Westbevern sicherte sich den Kreistitel vor Rika Wiesener (RV Lippborg-Unterberg) und Daniel Tepper (Westbevern). Sandra Schulze-Temming-Hanhoff wiederholte damit ihren Erfolg von 2005, vor drei Jahren war sie Dritte der Kreismeisterschaft.

Schon 2016 hatte sie Fidertraum angespannt, und auf den neun Jahre alten Wallach konnte sich Schulze-Temming-Hanhoff auch diesmal verlassen. In der Dressur legte sie mit der Wertnote 7,5 vor und ließ eine fehlerfreie Runde im Kegelparcours folgen. Auch die Geländeprüfungen ab-solvierte die neue Kreismeisterin trotz schwieriger Verhältnisse mit Bravour. „Es war schon ganz schön glitschig“, sagte Sandra Schulze-Temming-Hanhoff. Als erste Starterin des Tages setzte sie sofort Maßstäbe im Regen und untermauerte ihre Gesamtführung in der Kreismeisterschaft.

Fahrsport, Turnier in Ostenfelde 2019 1/63 Foto: R. Penno

Bis dahin war Rika Wiesener mit ihrem Pony Lilly eine hartnäckige Verfolgerin. In der Dressur gab es die Wertnote 7,3, und auch im Kegelparcours war sie nur unwesentlich langsamer als die Siegerin. Im Gelände agierte die 16-Jährige dann etwas verhaltener. Vorausgegangen war ein Sturz Nina Stehmanns, bei dem sich ihr Beifahrer Marius Wördemann an der Schulter verletzte. Die folgenden Gespanne fuhren allesamt vorsichtiger. Wiesener, die vor zwei Wochen erst den Kreispokal gewann, verteidigte ihren zweiten Rang aber souverän.

Mit dem Sieg in der Geländeprüfung der Pony-Einspänner sicherte sich Daniel Tepper den Bronzerang. Mit Descubridor war der Fahrsportler des RFV Gustav Rau in drei der vier Geländehindernissen am schnellsten und verwies in der Kreiswertung seine Westbeverner Vereinskollegin Waltraud Möller mit Nicos sowie Patrick Hanisch vom RZFV Ennigerloh-Neubeckum mit El Cantador auf die folgenden Plätze.