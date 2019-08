Weil sie mit dem Auf- und Abstieg nichts mehr zu tun hatten, absolvierten die Damen des Golf-Clubs Gut Hahues Telgte auf heimischem Platz ohne Druck den letzten Spieltag der AK 30 NRW-Damen-Liga 4A.

In urlaubsbedingter Abwesenheit von Spielführerin Anke Große-Frericks gingen am Samstag für die Gastgeberinnen Liane Behnisch , Stefanie Köstner, Christa Deutsch-Suerhoff, Karin Hans und Ulla Janeikes an den Abschlag. Sie spielten ein solides Ergebnis.

Die Aufstiegsfrage war dagegen für die Gastmannschaften aus Münster-Tinnen, Bielefeld und Marienfeld noch nicht geklärt. So schickten diese vor dem letzten Spieltag fast punktgleichen Teams ihre wohl besten Damen auf die 18-Loch-Runde. Auf der bestens vorbereiteten Anlage in der Harkampsheide wurde spannender Golfsport geboten mit zahlreichen Birdies (Abschluss des Loches mit einem Schlag unter Par) und sogar einem Eagle (zwei Schlag unter Par). Am Ende durften die Damen aus Münster, knapp vor Bielefeld, die Glückwünsche zum Aufstieg entgegennehmen.

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte an diesem Tag jedoch eine Spielerin des Golf-Club Telgte. Für Christa Deutsch-Suerhoff erfüllte sich der Traum eines jeden Golfers. Sie schlug ein „Hole in one“. Ihr direkt aus über 110 Metern ins Loch gespielter Abschlag wurde zum Abschluss von ihren Mitspielerinnen mit einem auf die Schnelle organisierten Blumenstrauß gefeiert.