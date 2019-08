Viele Trainer von zweiten Mannschaften eines Vereins klagen über eine zu dünne Personaldecke. Bei den Reserven der SG Telgte und des BSV Ostbevern sieht das in dieser Saison ganz anders aus. Die Coaches der beiden Konkurrenten in der Fußball-Kreisliga B2 dürfen sich in diesem Sommer fühlen fast wie im Paradies.

„Wir haben an die 30 Leute, beim Training waren es in der Vorbereitung immer um die 20“, sagt Janusz Bemben , der die Telgter Zweite nicht mehr mit Ralf Terwesten, sondern mit Murat Demiröz leitet. Sie werden noch unterstützt von Spieler Björn Busch. „Es sind fast alle Spieler aus der letzten Saison geblieben“, freut sich Bemben. Zudem ist mit Robert Salomon eine erfahrene Offensivkraft zurückgekehrt. Sollte mal Bedarf sein, läuft auch Demiröz auf.

„Wir wollen oben angreifen."

Die SG II startet bereits am morgigen Samstag (16 Uhr) beim Nachbarn DJK Rot-Weiß Milte. In der vergangenen Spielzeit belegte das Team den fünften Rang. Wie weit nach oben soll es jetzt gehen? „Wir wollen oben angreifen“, erklärt Bemben. „Ich bin kein Mensch, der damit zufrieden ist, um Platz sechs mitzuspielen.“

„Das sind sofort zwei Hochkaräter."

Zum Saisonauftakt gastiert die zweite Mannschaft des BSV am Sonntag (13 Uhr) bei A-Liga-Absteiger Warendorfer SU II. Danach geht es gegen die eigene Erste. „Das sind sofort zwei Hochkaräter“, weiß Florian Gutt . Der Spielertrainer wird vom kickenden Co-Coach Mouhcine Moudden unterstützt. Als 14. schafften die Ostbeverner zuletzt so gerade noch den Klassenerhalt. „Das ist jetzt auch unser Ziel. Alles weitere halten wir uns offen“, sagt Gutt, ohne konkret auf sonstige Ambitionen einzugehen.

Nachdem der Kader in der Saison 2018/19 sehr klein war, können Gutt und Moudden nun mit 25 Spielern planen. Acht sind dazugekommen, darunter vier vorläufig aus dem Aufgebot der ersten Mannschaft: Roman Middrup, Robin Lehmkuhl, Christian Horstmann und Kevin Wittkamp.