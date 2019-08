Mit einem Kader von 23 Spielern geht Ems Westbevern in die Saison der Fußball-Kreisliga A1. Diese Zahl steht zumindest auf dem Papier. Es gibt Einschränkungen durch langwierige Verletzungen ( Cedric Dierkes ) und dadurch, dass Akteure nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen (Marvin Weiß und Maurice Sandmann). „Beruf, Studium und Ausbildung gehen natürlich vor“, zeigt Andrea Balderi Verständnis. Der Trainer muss schon für das schwierige erste Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim SC DJK Everswinkel an der Aufstellung basteln.

Da fällt die Verletzung von Torjäger Adrian König noch stärker ins Gewicht. Dafür dürfte Thilo Dierkes wieder einsatzbereit sein, während es bei André Hollmann (im Aufbautraining) noch offen ist. Erfreut zeigt sich Balderi über die sportliche Entwicklung von Valentin Essing, der aus der A-Jugend in den Seniorenbereich hochgerückt ist, und von Lars Wewelkamp, der noch in der A-Jugend spielen darf.

Der Chefcoach lobt das gute Miteinander im Kader und vor allem auch die Arbeit von Co-Trainer Christian Nosthoff. „Das passt prima“, betont Balderi. Große Stücke hält er auch auf Heiko Zischke, der beim SV Ems das Torwarttraining leitet.